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Mbappé se lleva la Bota de Oro

Terminó como el máximo goleador del certamen con 10 anotaciones

Por El Universal

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Mbappé se lleva la Bota de Oro
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      México.- Aunque no pudo llegar hasta la final del Mundial 2026, Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador del certamen con sus 10 goles. El atacante de la selección de Francia apostó por jugar el partido del tercer lugar frente a Inglaterra en el estadio de Miami, con la intención de buscar anotar para ganar la pelea de la Bota de Oro que disputaba con Lionel Messi.

      Mbappé consiguió un doblete ante los ingleses, aunque perdieron 6-4, el astro galo gozó de ese par de anotaciones para elevar su cuota a 10 tantos y así esperar a que Messi no anotará en la final frente a España, algo que sí sucedió.

      Kylian Mbappé hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ser bicampeón de goleo en los mundiales. El francés ganó la bota de oro en Qatar 2022 con ocho tantos y para esta ocasión hizo dos goles más.

      Además, el delantero del Real Madrid ostenta el récord al máximo anotador en la historia del Mundial con 22 goles, uno más que Lionel Messi, quien también había conseguido ese título este verano, pero le fue arrebatado por Mbappé.

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