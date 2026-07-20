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España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

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La Furia Roja campeona

Por El Universal

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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La Furia Roja campeona
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      NUEVA YORK.- Al igual que en Sudáfrica 2010, España conquistó el mundo con un solitario gol en tiempos extras. Ahora, el héroe fue Ferran Torres. La segunda estrella ha llegado después de 16 años, luego de vencer (1-0) a la Selección de Argentina.

      Del otro lado, a Lionel Messi y compañía, la gloria se les fue de las manos de nueva cuenta en tiempos extras, como en Brasil 2014. "La última de Leo", como rezaba la canción de los aficionados argentinos, será recordada como una dolorosa derrota en el Mundial de 2026.

      Pero la realidad es que tampoco hicieron méritos por coronarse en el duelo final, el 104, el que pone punto final a una innovadora e histórica Copa del Mundo de 2026. Dos tiros, por 20 de España, fueron una estadística que reflejaron al desarrollo del partido en el New Jersey-New York Stadium.

      Hoy nada le salió a la Selección Argentina. El planteamiento inicial de Lionel Scaloni, los cambios obligatorios por lesión y las sustituciones a destiempo encaminaron el triunfo de La Furia.

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      La expulsión sobre Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla sepultó la ilusión argentina que se aferró al corazón y al pasado reciente forjado con las épicas en esta Copa del Mundo, pero no fue suficiente.

      En la conferencia previa a la Final, Emiliano Martínez aseguró que no le gustaba ser el héroe de Argentina y que en este Mundial no lo había sido. Al menos, hasta el gol español, lo había sido.

      "El Dibu" mantuvo con vida a una Albiceleste que no hizo un solo tiro a puerta, hasta que apareció Ferran Torres en los tiempos extras. Iniciado la segunda mitad del agregado la final de pintó de rojo.

      Nico Williams entró a revolucionar el partido. Desde su ingreso al minuto 74, España cobró un segundo aire, el suficiente para doblegar a una cansada zaga argentina.

      Williams recentró con más esfuerzo que un buen movimiento cargado de calidad para que Torres llegara de atrás y fusilara a un "Dibu" Martínez que había estado intratable en todo el encuentro.

      "Españoles, somos campeones del mundo", gritó Ferran Torres en uno de los micrófonos del estadio al término del partido. Justo monarca del orbe que dejó en el camino a dos favoritas como Francia y el que hasta hoy todavía era el vigente rey, Argentina.

      España alcanzó su segunda estrella y deja por escrito que su generación, encabezada por Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, entre otros, seguirá dando de qué hablar.

      España destronó a Argentina y se proclamó en nuevo campeón del mundo. La Furia está de vuelta.

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