Cormac Macgeough termina subcampeón

El pedalista de Canel’s-Java se llevó el segundo lugar en Metas Volantes de la Vuelta a Guatemala

Por Romario Ventura

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Cormac Macgeough termina subcampeón

La edición 64 de la Vuelta Ciclista a Guatemala llegó a su fin tras diez intensas etapas que recorrieron gran parte del país, dejando como balance una destacada actuación del equipo Canel’s-Java, que logró cerrar dentro del Top 10 por equipos y obtener el subcampeonato en la clasificación de Metas Volantes.

La última jornada, disputada sobre un circuito de siete vueltas al Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, tuvo un carácter más festivo que competitivo, aunque no estuvo exenta de emoción. Con un recorrido total de 121 kilómetros, los pedalistas dieron cierre a más de una semana de exigente competencia que permitió al público guatemalteco disfrutar del mejor ciclismo de la región.

En esta etapa final, el irlandés Cormac Macgeough fue protagonista en las Metas Volantes, logrando asegurar el subliderato general tras sumar puntos en las tres metas intermedias disputadas, ubicadas en la Pasarela de Villa Linda. Macgeough terminó la competencia con 25 puntos, consolidando así una de las actuaciones más sobresalientes del conjunto potosino.

Por su parte, el costarricense Sebastián Brenes protagonizó una gran labor en la etapa de cierre al cruzar la meta en el quinto puesto, a solo 28 segundos del ganador. Sus compañeros Heiner Parra, Ángel Gil, Ignacio Prado y Cormac Macgeough completaron la jornada en los lugares 36, 60, 90 y 92, respectivamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la clasificación general individual, el colombiano Heiner Parra fue el mejor ubicado del equipo, finalizando en el puesto 11, mientras que Ángel Gil se colocó 14°, a 11:46 y 15:33 minutos del líder general. En tanto, Prado culminó 56°, Brenes 72° y Macgeough 94°, con Owen fuera de competencia tras su retiro.

De manera colectiva, Canel’s-Java cerró la Vuelta en la octava posición por equipos, confirmando su consistencia a lo largo de la competencia. En la clasificación de Metas Volantes, además del subcampeonato de Macgeough, Brenes finalizó cuarto con 16 puntos y Prado en el undécimo puesto. En la clasificación de la Montaña, Heiner Parra se ubicó como el mejor del conjunto en el lugar 19.

