14 jugadoras del América convocadas a selecciones femeninas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El buen momento que viven las Águilas del América se ha visto reflejado en esta Fecha FIFA de octubre.

El equipo azulcrema es el cuadro mexicano que más seleccionadas aporta. Son 14 futbolistas que van a sus respectivos combinados.

Las Águilas del español Ángel Villacampa suma 14 jugadoras convocadas en las Selecciones Mayores de México (6), Brasil (3) y Venezuela (1) y en la Selección Mexicana Sub-23 (4).

Águilas América convocadas en selecciones nacionales

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Selección Mexicana

· Scarlett Camberos

· Jana Gutiérrez

· Nancy Antonio

· Kimberly Rodríguez

· Celeste Espino

· Montserrat Saldívar

Selección de Brasil

· Geyse Ferreira

· Isadora Haas

· Priscila Da Silva

Selección de Venezuela

· Gabriela García

Selección Mexicana Sub-23

· Sofía Ramos

· Xcaret Pineda

· Giana Riley

· Aylin Aviléz

Impacto en la Liga Femenil MX y Concacaf W Champions Cup

Las Águilas del América son las actuales campeonas de la Liga Femenil MX y de la Concacaf W Champions Cup. Actualmente marchan en el segundo lugar de la clasificación general, con 25 puntos, sólo debajo de las Rayadas.