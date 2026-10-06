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14 jugadoras del América convocadas a selecciones femeninas

El club campeón de Liga Femenil MX aporta jugadoras a México, Brasil y Venezuela.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 05:35 p.m.
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14 jugadoras del América convocadas a selecciones femeninas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El buen momento que viven las Águilas del América se ha visto reflejado en esta Fecha FIFA de octubre.

      El equipo azulcrema es el cuadro mexicano que más seleccionadas aporta. Son 14 futbolistas que van a sus respectivos combinados.

      Las Águilas del español Ángel Villacampa suma 14 jugadoras convocadas en las Selecciones Mayores de México (6), Brasil (3) y Venezuela (1) y en la Selección Mexicana Sub-23 (4).

      Águilas América convocadas en selecciones nacionales

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      Selección Mexicana

      · Scarlett Camberos

      · Jana Gutiérrez

      · Nancy Antonio

      · Kimberly Rodríguez

      · Celeste Espino

      · Montserrat Saldívar

      Selección de Brasil

      · Geyse Ferreira

      · Isadora Haas

      · Priscila Da Silva

      Selección de Venezuela

      · Gabriela García

      Selección Mexicana Sub-23

      · Sofía Ramos

      · Xcaret Pineda

      · Giana Riley

      · Aylin Aviléz

      Impacto en la Liga Femenil MX y Concacaf W Champions Cup

      Las Águilas del América son las actuales campeonas de la Liga Femenil MX y de la Concacaf W Champions Cup. Actualmente marchan en el segundo lugar de la clasificación general, con 25 puntos, sólo debajo de las Rayadas.

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