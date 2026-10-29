logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano se lleva el BOAT

Superó al argentino Lionel Messi y a Fernando Torres en la edición 2008

Por EFE

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Cristiano se lleva el BOAT
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messo y al español Fernando Torres, ha sido elegido en una votación popular el mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT), anunció este miércoles la organización del trofeo.

      Esa edición, en la que Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

      Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

      El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017. Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Brewers vs Rays: Horario y canales para ver la Serie Mundial
        Brewers vs Rays: Horario y canales para ver la Serie Mundial

        Brewers vs Rays: Horario y canales para ver la Serie Mundial

        SLP

        El Universal

        Milwaukee lidera 3-1 la serie y puede coronarse en el Tropicana Field.

        Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos ante América
        Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos ante América

        Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos ante América

        SLP

        El Universal

        El partido pendiente de la Jornada 7 se jugará esta noche en el Estadio Azteca

        Checo Pérez cumple 300 carreras y confirma compromiso con Cadillac
        Checo Pérez cumple 300 carreras y confirma compromiso con Cadillac

        Checo Pérez cumple 300 carreras y confirma compromiso con Cadillac

        SLP

        AP

        Pérez destacó la importancia del apoyo de la afición mexicana para su continuidad en la Fórmula 1.

        Drew Rasmussen abrirá juego 5 para evitar eliminación de Rays
        Drew Rasmussen abrirá juego 5 para evitar eliminación de Rays

        Drew Rasmussen abrirá juego 5 para evitar eliminación de Rays

        SLP

        AP

        Milwaukee lidera la serie 3-1 tras remontar en el segundo juego contra Tampa Bay.