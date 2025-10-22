Cruz Azul deja escapar triunfo

México.- La pequeña revolución que realizó Nicolás Larcamón en Cruz Azul, casi le da resultados. El cuadro cementero estuvo a pocos minutos de vencer al Necaxa y empatar momentáneamente el liderato de la competencia, pero los descuidos de los últimos minutos y el ímpetu de los Rayos hicieron que el partido disputado en el estadio Victoria quedara finalmente igualado (1-1).

La necesidad de sumar minutos en la regla del menor y dar descanso a la gente que sacó la cara en el duelo ante el América provocó varios cambios en el once titular cementero, lo que afectó el rendimiento en la cancha, lo que provocó que lo mostrado ante las Águilas quedara rápidamente en el olvido, perdiendo la posición en la tabla de competencia a manos de los mismos azulcremas que vencieron a Puebla en el Cuauhtémoc.

El Necaxa de Fernando Gago mostró una actitud poco conocida y un juego poco mostrado, lo que hizo que durante la primera parte se viera dominador y pusiera a trabajar en un par de ocasiones a Kevin Mier, sobre todo por parte de Diber Cambindo, exjugador de los de La Boria.

Amaury García, Luka Romero y Amaury Morales, fueron titulares por los azules, sumando los minutos para acercarse a la meta y cumplir con la regla estipulada por la Federación Mexicana de Futbol.

Fue hasta la segunda parte cuando Cruz Azul se mostró dominante y comenzó a hacer trabajar al portero Ezequiel Unsaín, tanto que a los 64’, Morales rompió el cerco con un tiro raso.

Con la ventaja en el marcador, los capitalinos se hicieron del balón y del ritmo del juego, pero vinieron los cambios mandados por Gago, y la entrada de Johan Rojas revolucionó a los de Aguascalientes.

Las llamadas de atención sobre la cabaña de Kevin Mier fueron constantes, sobre todo en tiros de larga distancia, hasta que a los 85’, Agustín Palavecino sacó un trallazo que se fue a alojar al ángulo superior izquierdo de la cabaña cementera.

Quedaban minutos para hacer dramática la historia. Cruz Azul volvió a tomar en serio el juego y Nacho Rivero marcaba para levantarse como héroe de nueva cuenta, pero… El tanto fue en fuera de lugar, todo quedó borrado y el empate decretado.

Cruz Azul frenó la marcha y eso le costó el liderato momentáneo, el subliderato y hasta la pérdida de confianza. Necaxa, con este empate, le da un poco más de oxígeno a Fernando Gago.