Cruz Azul gana y ya es 2do. en la tabla

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México.- La Máquina volvió a pitar, esta vez en Querétaro, con un triunfo contundente (3-1) que deja al Cruz Azul en el segundo lugar de la tabla de posiciones con una racha de tres victorias consecutivas y cinco partidos sin conocer la derrota.

César Arturo Ramos y el arbitraje fueron parte de la victoria cementera, ya que gracias a la asistencia del VAR otorgaron el penal que Andrés Montaño (18´) intercambió por gol. Con mucha frialdad, el atacante cementero engañó a Guillermo Allison y remató al ángulo inferior derecho.

Gallos Blancos, que perdieron su chispa, la etiqueta de equipo revelación, y su lugar en la Liguilla, ya que esta se convirtió en su tercera derrota consecutiva, respondieron con un golazo de Mateo Coronel (32´) tras una asistencia de Íker Benito y una gran jugada colectiva. Por un momento, dieron señales de vida, pero a la Máquina le bastaron dos minutos sobre el final del primer tiempo para "matarlos".

Primero fue Nicolás Ibáñez (44´) quien se vio beneficiado por el pésimo estado del campo de juego, ya que después de una gran exhibición individual por el costado izquierdo y un recorte hacia el centro, el balón le botó unos segundos antes de soltar un disparo potente hacia el poste más lejano de Allison.

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La segunda intervención del VAR en el partido le dio a Christian Ebere (47´) el tercer grito de gol de los cementeros para sentenciar el resultado final, ya que en la segunda parte no hubo mayores emociones.

Con disparos de larga distancia de Ibáñez y Erik Lira, Cruz Azul intentó aumentar su ventaja, pero el guardameta del Querétaro logró evitar la humillación.

Joel Huiqui prometió un equipo peligroso y avisó que su Máquina irá por el bicampeonato. Quedan tres jornadas para el final de la temporada regular.