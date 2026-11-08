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Cruz Azul le pega a Tigres

Por El Universal

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Cruz Azul le pega a Tigres
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      MONTERREY.- El Cruz Azul hizo la tarea. Los celestes derrotaron (2-3) a los Tigres, para mantenerse en la parte alta.

      Tuvo que aparecer un viejo conocido de los Tigres para romper el cero. Andrés Montaño realizó una buena jugada, filtró para Nicolás Ibáñez y el ex de los regiomontanos cruzó su disparo, para dejar sin posibilidades a Nahuel Guzmán (24´).

      Pasaron 14 minutos para que llegara la respuesta de los norteños y fue de la mano de su mejor hombre. Juan Brunetta encontró un rebote en el área grande y definió con un potente disparo (38´).

      En los primeros instantes del segundo tiempo, llegó una polémica acción. "El Chicha" Sánchez sujetó dentro del área a Omar Campos y, tras la intervención del VAR, se marcó penalti para los Cementeros.

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      Montaño (50´) no lo dudó y tomó el balón. El seleccionado mexicano dejó de rodillas a Nahuel, quien volteó al piso por no poder atajar el disparo del volante, quien sumó su sexto juego consecutivo con gol.

      Una vez más, los de Víctor Manuel Vucetich reaccionaron para emparejar. Brunetta disparó, Kevin Mier atajó el tiro, pero dejó un rebote a merced de Guillermo Martínez para que lo empujara y firmara el 2-2 al minuto 64.

      El empate lucía cerrado, pero La Máquina no quería dejar de trabajar e iba por el triunfo.

      Un espantoso fildeo de Ricardo Monreal abrió la puerta para el tercero de los cruzazulinos. Rodolfo Rotondi capitalizó el error del jugador felino, para la victoria.

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