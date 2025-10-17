Cruz Azul y América se miden en un Clásico capitalino cargado de orgullo

Tras la pausa de la fecha FIFA, la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX cerrará con broche de oro, el Clásico capitalino Cruz Azul-América, partido donde se juega algo más que tres puntos: el orgullo.

Este sábado, la Máquina será local en Ciudad Universitaria, donde se ha hecho fuerte y es una muralla intratable, donde no ha perdido ningún encuentro y la afición la está respaldando.

El equipo de Nicolás Larcamón sólo ha perdido un juego, aunque en los últimos tres partidos sólo ha logrado sacar dos puntos, tras la buena primera mitad del torneo que llevaba.

Sin embargo, ante las Águilas del América en los últimos encuentros ha sacado buenos resultados y se ha sacudido un poco la paternidad amarilla. Además de que en buena parte llevaban una lucha parejera (junto con Toluca y Monterrey) por la cima general que tomó el cuadro Azul unas jornadas, pero la derrota lo hizo caer hasta el cuarto lugar.

Para el partido de este sábado, Cruz Azul deberá sacar el buen futbol mostrado para logra los tres puntos y volver a los primeros tres lugares de la General. Además, La Máquina contará con plantel completo, con la incorporación de los seleccionados en diferentes representaciones.

Los de la Noria deberán sacar lo mejor que tienen para seguir ilusionando a su afición que está ávida de un triunfo ante el acérrimo rival capitalino; pero las Águilas siguen en ascenso y no será fácil superarlas.

América ha tomado un gran nivel en los últimos encuentros para acercarse a la cima, que no han obtenido por el nivel de otros equipos.

André Jardine ha superado un inicio incierto para llevar a las Águilas a su punto más alto, a pesar de la baja de jugadores importantes como Henry Martín y Jonathan dos Santos, aunque éste ultimo parece que ya está recuperado, no así su capitán.

Los de Coapa vienen de dos triunfos al hilo y de visitante han sabido sortear los obstáculos, pero en los últimos encuentros ante los cementeros se han topado con una pared.

Se espera un gran partido, con dos escuadras en gran nivel, candidatos al título y que en los últimos partidos han mostrado esa garra que los caracteriza como grandes equipos.

En tanto, la Máquina recibirá en el estadio Olímpico Universitario a las Águilas del América en punto de las 21:05 horas este sábado 18 de octubre, encuentro que será transmitido por Canal 5, TUDN y Vix.