Cruz Azul y Chivas chocan en cuartos: arranca la revancha en el Akron

Cruz Azul y Chivas, tercer y sexto lugar de la tabla general, medirán sus fuerzas en el partido de ida que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el estadio Akron.

Borrón y cuenta nueva para ambas escuadras y ahora deberán demostrar, en dos partidos, quién es mejor para avanzar a las semifinales del Apertura 2025.

Cruz Azul dejó ir el liderato general en la última jornada luego de perder 2-3 con los Pumas de la UNAM y cayó hasta la tercera posición, tras sumar 35 puntos en 17 jornadas. Las diez victorias, cinco empates y dos derrotas le valieron a La Máquina el pase directo a la Liguilla del balompié nacional.

El estilo de Nicolás Larcamón ha comenzado a rendir frutos en La Noria, pero el dirigente argentino no se confía y reconoce que serán duelos apretados por el buen nivel con el que cerró Chivas.

Por su parte, el Rebaño Sagrado cerró el torneo como debía y amarró tres victorias consecutivas que le permitieron avanzar a la liguilla de manera directa como el último sembrado.

Con 29 unidades, tras nueve victorias, dos empates y seis derrotas, los pupilos de Gabriel Milito esperan superar a Cruz Azul y quitarse la espina luego de perder 1-2 en la jornada 7 del torneo regular.

El Akron huele a revancha y Guadalajara sabe el peso que tiene el estadio de Zapopan en la liguilla, por lo que buscarán sacar el resultado para llegar con tranquilidad al partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre.

El encuentro de ida se realizará este jueves 27 de noviembre en punto de las 20:07 hora centro, en el estadio Akron.