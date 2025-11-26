logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

México.- Ya pasaron 548 días de la última vez que el América fue local en su verdadera casa: el estadio Azteca. Esa vez las Águilas se despidieron del Coloso de Santa Úrsula de la mejor manera posible, con un campeonato sobre Cruz Azul.

Desde entonces el conjunto de Coapa supo ser local en el estadio Ciudad de los Deportes e incluso en el estadio Cuauhtémoc de Puebla; sin embargo, para André Jardine, entrenador del América, el estadio Azteca les hace falta.

“La localía es algo muy importante. En cualquier liga del mundo los equipos que se imponen cuentan con los puntos cuando juegan de local. Tienes que hacerte sentir cuando juegas en otros estadios y América hace bien este tema. Al ser el factor local un punto a nuestro favor no nos olvidamos que el Azteca nos hace falta, pero el estadio Azulcrema es cada vez más, se siente como nuestra casa los jugadores se sienten cómodos y si hay buenos números es porque hay un peso cuando jugamos en casa”, declaró el brasileño en la antesala de los cuartos de final contra Monterrey.

Cabe recordar que el Coloso de Santa Úrsula se encuentra en obras de remodelación para albergar la Copa del Mundo 2026, por lo que la reinauguración del estadio Azteca -ahora llamado Banorte- está planeada para el 28 de marzo del año que viene.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El primer partido sería el duelo entre la Selección Mexicana y su símil de Portugal, con la particular visita de Cristiano Ronaldo.

Así, se espera que el América juegue todavía parte del siguiente torneo en otro estadio mientras espera volver a su casa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cooper Flagg lucha contra la adversidad
Cooper Flagg lucha contra la adversidad

Cooper Flagg lucha contra la adversidad

SLP

AP

Está aprendiendo con los Mavericks en su temporada de novato

CR7 evita sanción en la Copa del Mundo
CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

CR7 evita sanción en la Copa del Mundo

SLP

AP

“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine
“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

“Al América le hace falta el Azteca”: Jardine

SLP

El Universal

Lourdes Ponce logra la dorada en maratón
Lourdes Ponce logra la dorada en maratón

Lourdes Ponce logra la dorada en maratón

SLP

Agencias

La atleta se convierte en la primera mexicana en sumar dos oros en una justa