Rehabilitan fachada de la Catedral

Matehuala.- Debido a que están rehabilitando la fachada de la Catedral de Matehuala el presbítero Gustavo Tapia rector de la Catedral, informó que hay días en los que la puerta principal de esta iglesia permanece cerrada, sin embargo, la puerta lateral se encuentra abierta y podrán pasar por esta.

En entrevista, el religioso comentó que hay días que la puerta principal permanece cerrada por que están realizando trabajos de limpieza y de rehabilitación de la fachada de la catedral, y se cierra la puerta principal para evitar que ocurra algún accidente con las personas que acuden a misa a este templo, o a realizar jornadas de oración y podrán entrar y salir por la puerta lateral que se encuentra en la calle de constitución.

Cabe hace mención que, aunque estén trabajando en las fachadas y la puerta principal esté cerrada las actividades de la Catedral continuaran de manera normal, las misa en la mañana y las misas en la tarde, así como lo rosarios que llevan dentro de la iglesia de la Catedral, ya que hay varios horarios en lo que grupos católicos se reúnen a realizar rosarios, donde muchos de los que van son adultos mayores.

“La Catedral está luciendo más bonita en lo que es la fachada de la entrada”, indicó el entrevistado, “ya que estaba algo deteriorada debido al excremento de las palomas que se había juntado por años”, así como los años que tiene esta iglesia de antigüedad, y se le tiene que hacer rehabilitaciones para que luzca más bonita, pues esta iglesia es un icono de Matehuala y un atractivo turístico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí