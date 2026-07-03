D. Plumb regresa a Santos del Potosí

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Santos del Potosí anunció la incorporación del experimentado entrenador Douglas Plumb para su segundo año como Head Coach para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo y construir un equipo protagonista.

El estratega canadiense llega respaldado por una destacada trayectoria en el baloncesto profesional, en la que presume tres campeonatos consecutivos, además de haber sido reconocido en dos ocasiones como Coach del Año, logros que lo colocan como uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años.

A lo largo de su carrera, Plumb ha mantenido un porcentaje superior al 81 por ciento de victorias, reflejo de la consistencia y competitividad de los equipos que ha dirigido. Asimismo, cuenta con experiencia internacional tras desarrollar su trabajo tanto en Canadá como en México, consolidándose como un entrenador con amplio conocimiento del baloncesto en ambos países.

Además de sus resultados deportivos, el estratega de Santos del Potosí se ha distinguido por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y formar equipos sólidos, características que la directiva considera fundamentales para impulsar el crecimiento de la franquicia.

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