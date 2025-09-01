Debuta ‘El Machín’ con el Fenerbahce

México.- Después de unos días de haber sido por el Fenerbahce, Edson Álvarez jugó sus primeros minutos con el cuadro de Estambul. El Machín salió de titular frente al Genclebiligi en el duelo de la Jornada 4 de la Superliga de Turquía, donde el equipo del mexicano salió victorioso (3-1).

Álvarez llegó al cuadro turco proveniente del West Ham de Inglaterra para ser dirigido por el icónico José Mourinho, pero para su mala fortuna, el técnico portugués acaba de ser despedido del club y no se sabe cuánto puede afectar esta decisión al mexicano.

Mourinho fue removido de su puesto al no lograr clasificarse a la fase de liga de la UEFA Champions League, luego de que su equipo cayera frente al Benfica. Al quedar fuera de la Copa de Europa, el cuadro del mexicano estará disputando la Europa League.

Después de haber vivido sus primeros entrenamientos con el club, el mexicano por fin apareció en la alineación del Fenernbahce y lo hizo arrancando el partido como titular.

Edson Álvarez compartió la media cancha junto a Fred, formando una doble contención, aunque también se le vio en constante interacción con la zaga de su equipo, algo que normalmente hace cuando está en esa posición.

El capitán de la Selección Mexicana jugó los 90 minutos del partido para mostrar de lo que será capaz en el futuro si es que se asienta como un habitual en la alineación del Fenerbahce.

Youssef En-Nesyri se encargó de guiar la victoria del cuadro de Estambul, ya que el delantero marroquí anotó en dos ocasiones, al cual se le sumó un autogol del cuadro rival.

Con este triunfo, el Fenerbahce se coloca en la quinta posición de la clasificación general con siete unidades; el líder es el Galatasaray con 12 puntos.