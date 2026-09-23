Defenderá García Jr. liderato de NASCAR

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La recta final de NASCAR México está por comenzar y Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, llegará al Óvalo Aguascalientes México para afrontar la primera ronda de The Chase como líder de la clasificación general.

El trazado hidrocálido representa un escenario especial para García Jr., ya que ahí comenzó a construir su historial de 29 victorias dentro del campeonato, cifra que lo mantiene como el máximo ganador. Además, en la primera visita de la temporada 2026, disputada en junio, el piloto terminó en la segunda posición tras pelear hasta el final por la victoria.

De cara a esta nueva presentación, el equipo realizará trabajo previo en pista con el objetivo de encontrar mayor velocidad y un mejor balance en el auto. "Este fin de semana empieza el Chase en Aguascalientes, una buena pista donde queremos regresar a lo más alto, pero lo realmente importante será la lucha por el título", señaló García Jr.

El piloto destacó también la importancia de llegar bien preparado ante lo que viene en el calendario, especialmente por la posterior fecha doble en Mérida. "Hay que trabajar muy fuerte para que podamos ser coches competitivos. En Mérida nunca hemos corrido, entonces hay que aprender lo más rápido posible qué se necesita para ganar, comenzando este fin de semana en Aguascalientes", explicó.

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La actividad iniciará el jueves 24 de septiembre con entrenamiento en el OAM; el viernes 25 habrá convivencia con aficionados a las 17:00 horas en Plaza Patria. El sábado 26 se disputarán dos prácticas, a las 10:00 y 13:20 horas, además de la calificación a las 14:45. La carrera Aguascalientes 170 se celebrará el domingo 27 a las 13:40 horas, con etapa puntuable en la vuelta 70 y un límite de 100 minutos.