Del Toro tiene una buena etapa

Por El Universal

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Del Toro tiene una buena etapa

México.- Isaac del Toro vivió uno de los momentos más complicados en su carrera, al caer muy cerca de la meta en una de las etapas de la Vuelta a Burgos.

El mexicano, quien se ha convertido en un rostro refrescante en el más alto nivel del ciclismo, vio, al resbalarse, escaparse la oportunidad de llegar en los primeros sitios.

Luego del trago amargo y tras levantarse para terminar, el deporte le dio prácticamente de inmediato una revancha en la continuación del circuito, al volver a salir y ahora recuperar posiciones.

El gran rendimiento de la jornada colocó al subcampeón del Giro de Italia 2025 a 21 segundos del líder, lo que de inmediato generó buenos comentarios para el integrante del equipo UAE Emirates, que ha sabido llevar el proceso del mexicano tras varios resultados positivos.

La actividad de Isaac, quien ha sumado reflectores, seguirá este jueves con la tercera etapa, una en la que se recorrerán tramos de montaña, en los que el mexicano podría sobresalir y seguir en ascens

