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Derrotan Angelinos a Tigres de Detroit

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Derrotan Angelinos a Tigres de Detroit
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      DETROIT.- Vaughn Grissom conectó un grand slam e impulsó seis carreras por los Angelinos de Los Ángeles, quienes derrotaron el martes 10-6 a los Tigres de Detroit.

      Detroit ganaba 6-4 al entrar en la octava entrada, y Will Vest (1-4) consiguió los dos primeros outs con un corredor en segunda. Un doble de Logan O´Hoppe dejó la diferencia en una carrera.

      Zach Neto conectó un sencillo y Mike Trout recibió una base por bolas para llenar las bases.

      Al enfrentar a su noveno bateador del juego —igualando el máximo número en su carrera—, Vest se quedó abajo 2-0 en la cuenta antes de que Grissom conectara un jonrón entre el jardín derecho y el central para darle a Los Ángeles la ventaja por 9-6.

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      Jo Adell y el dominicano José Siri también conectaron jonrones por Los Ángeles, que ha ganado cuatro encuentros seguidos. Neto sumó tres hits y una base por bolas, y anotó dos veces.

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