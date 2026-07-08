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No descarta Sheinbaum el Mundial de Clubes 2029 en México

La Secretaría de Turismo entregará un informe sobre el impacto del Mundial 2026 para evaluar el evento

Por El Universal

Julio 08, 2026 12:30 p.m.
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No descarta Sheinbaum el Mundial de Clubes 2029 en México
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      A unos días de que finalice el Mundial de futbol organizado entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó si en nuestro país podría realizarse el Mundial de Clubes 2029.

      En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que tendrían que revisarse las condiciones para que se lleve a cabo este evento deportivo dentro de tres años.

      "Vamos a ver las condiciones, tiene que ser siempre condiciones favorables para México", comentó la presidenta.

      Apuntó la mandataria federal que la Secretaría de Turismo debe entregar un informe del impacto que tuvo la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

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      "Entonces, vamos a ver en qué condiciones. Siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería, creo que bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones", indicó.

      A partir de 2024 cambió el formato de esta competencia y ya se disputará cada cuatro años y no de manera anual como se llevaba a cabo; la de 2025 fue la primera edición ya con más equipos y por primera vez en Estados Unidos.

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