logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Despiden Titans al coach Brian Callahan

Por AP

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Despiden Titans al coach Brian Callahan

NASHVILLE, Tennessee.- Los Titans de Tennessee despidieron el lunes Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en su segunda temporada, convirtiéndolo en el primer entrenador en jefe de la NFL destituido esta campaña.

Chad Brinker, presidente de operaciones de fútbol americano de los Titans, dijo que los funcionarios del equipo mantuvieron conversaciones extensas con la propietaria principal Amy Adams Strunk y el gerente general Mike Borgonzi antes de reunirse con Callahan el lunes por la mañana para informarle que Tennessee hacía el cambio.

“Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa de fútbol americano sostenible y ganador, no hemos demostrado un crecimiento suficiente”, dijo Brinker en un comunicado. “Nuestros jugadores, fanáticos y comunidad merecen un equipo de fútbol que logre un estándar que actualmente no estamos cumpliendo, y estamos comprometidos a tomar las decisiones difíciles necesarias para alcanzar y mantener ese estándar”.

Los Titans anunciaron horas después que Mike McCoy asumiría como entrenador interino. Brinker y Borgonzi tenían previsto hablar con la prensa el lunes por la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Analizan cambios en el All Stars
Analizan cambios en el All Stars

Analizan cambios en el All Stars

SLP

AP

La última idea de la NBA para salvarlo sería enfrentar a EU contra Resto del mundo

Victoria de Bears sobre Commanders
Victoria de Bears sobre Commanders

Victoria de Bears sobre Commanders

SLP

AP

Dolor de cabeza, defensiva de Cowboys
Dolor de cabeza, defensiva de Cowboys

Dolor de cabeza, defensiva de Cowboys

SLP

AP

Merecimos más ante Toluca: Quintana
Merecimos más ante Toluca: Quintana

Merecimos más ante Toluca: Quintana

SLP

Romario Ventura