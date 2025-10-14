Despiden Titans al coach Brian Callahan

NASHVILLE, Tennessee.- Los Titans de Tennessee despidieron el lunes Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en su segunda temporada, convirtiéndolo en el primer entrenador en jefe de la NFL destituido esta campaña.

Chad Brinker, presidente de operaciones de fútbol americano de los Titans, dijo que los funcionarios del equipo mantuvieron conversaciones extensas con la propietaria principal Amy Adams Strunk y el gerente general Mike Borgonzi antes de reunirse con Callahan el lunes por la mañana para informarle que Tennessee hacía el cambio.

“Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa de fútbol americano sostenible y ganador, no hemos demostrado un crecimiento suficiente”, dijo Brinker en un comunicado. “Nuestros jugadores, fanáticos y comunidad merecen un equipo de fútbol que logre un estándar que actualmente no estamos cumpliendo, y estamos comprometidos a tomar las decisiones difíciles necesarias para alcanzar y mantener ese estándar”.

Los Titans anunciaron horas después que Mike McCoy asumiría como entrenador interino. Brinker y Borgonzi tenían previsto hablar con la prensa el lunes por la noche.

