Destaca SLP en Nal. de Primera Fuerza

La selección de atletismo de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2025, al conquistar seis medallas —una de oro, tres de plata y dos de bronce— durante la competencia realizada en la pista del Comité Olímpico Mexicano.

San Luis Potosí logró posicionarse en el sitio once del medallero general entre 24 delegaciones estatales. Las primeras posiciones fueron ocupadas por Nuevo León, Estado de México y Jalisco.

Lorena Itzel Rangel Batres fue la atleta más destacada de la delegación potosina, al coronarse campeona nacional en los 800 metros planos y obtener el subcampeonato en los mil 500 metros. También subió al podio Claudia Paola Alvarado, quien ganó la medalla de plata en los 400 metros planos con un tiempo de 53.96 segundos.

En pruebas de fondo, Arturo Israel Reyna Tristán se llevó la plata en los 3 mil metros con obstáculos al detener el cronómetro en 9:10.15. Los bronces fueron para Luis Fernando Vázquez en los 10 mil metros planos, con un tiempo de 31:47.08, y Elvia Beatriz Carranco Núñez en los 5 mil metros con marca de 17:29.39. Además de los podios, hubo otras participaciones potosinas relevantes. Reyna Tristán finalizó cuarto en los mil 500 metros planos; Carranco Núñez fue séptima en esa misma prueba, y Samuel Alfonso González compitió en salto de longitud, aunque sin lograr avanzar posiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí