Destacada actuación de rancho Loma Linda

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El LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" llegó a 41 competencias celebradas en la Arena Potosí, con una jornada de este jueves que destacó por la participación de agrupaciones procedentes de México y Estados Unidos. Las actividades reunieron a escuadrones de las categorías AA y AAA, que buscaron sumar puntos en el máximo certamen de la charrería nacional.

La primera competencia, disputada al mediodía entre equipos de categoría AA, tuvo como protagonista a los Charros de Caborca, Sonora, quienes se adjudicaron el primer lugar con 278 puntos. En segundo sitio finalizaron los Charros de Teapa, Tabasco, con 246 unidades, mientras que Hacienda Palula, de Arizona, concluyó su participación con 154 tantos.

En la categoría AAA, Rancho Loma Linda, de Arizona, protagonizó una destacada actuación que lo llevó a sumar 298 puntos, quedándose cerca de la barrera de la excelencia. Maximiliano Rodríguez Rentería aportó 22 unidades en la cala de caballo, mientras que Jorge Arturo Rodríguez Vázquez consiguió 19 en el pial en el lienzo. En las colas, el equipo acumuló 72 puntos, con aportaciones de Oliver Alan Ortiz Lomelí, con 28; Adalberto Emiliano Santos Torres, con 23, y José Alfonso Ahumada Guzmán, con 21.

Posteriormente, Carlos Manuel Hernández Hernández sumó 22 puntos en la monta de toro y la terna en el ruedo fue completada por Óscar Alberto Medina Peña y Luis Miguel Rivera Rodríguez, con lazos de 29 y 27 unidades, respectivamente.

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En las manganas, Óscar Medina acertó dos a pie para aportar 40 puntos, mientras que Luis Miguel Rivera brilló con las tres manganas a caballo, que representaron 69 unidades para la agrupación estadounidense. Sin fortuna en la jineteada de yegua y sin conseguir el paso de la muerte, Rancho Loma Linda cerró con 298 puntos, resultado que lo dejó cerca de la excelencia en una jornada que mantuvo la actividad del campeonato nacional en la Arena Potosí.