Destacan alumnos de la U Politécnica

Con un desempeño sobresaliente, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) brilló en el Primer Encuentro Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico de la Región 2, evento que se llevó a cabo con gran éxito bajo la organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí.

El encuentro reunió a diversas instituciones de educación superior de la región, consolidándose como un espacio de convivencia, competencia y fomento al deporte universitario. En este marco, la UPSLP destacó por su alto nivel competitivo, espíritu deportivo y resultados contundentes en varias disciplinas.

En las competencias de conjunto, la delegación politécnica se consolidó entre las más fuertes al obtener primeros lugares en Fútbol 7 Femenil, Voleibol de Playa Varonil, Voleibol de Sala Femenil y Básquetbol Femenil, además de lograr segundos lugares en otras categorías, demostrando la profundidad y talento de sus equipos representativos.

En las pruebas individuales de atletismo, los estudiantes de la UPSLP también dejaron huella. Salma Muñoz se adjudicó los primeros lugares en 100 metros planos y relevos, mientras que Miriam Acosta hizo lo propio en 800 metros y relevos. Por su parte, Daniel Velázquez dominó en los lanzamientos de bala y disco, y Claudia Hillary Nava Del Castillo se consagró campeona en lanzamiento de jabalina.

