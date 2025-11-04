logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Destacan alumnos de la U Politécnica

Por Romario Ventura

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Destacan alumnos de la U Politécnica

Con un desempeño sobresaliente, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) brilló en el Primer Encuentro Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico de la Región 2, evento que se llevó a cabo con gran éxito bajo la organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí.

El encuentro reunió a diversas instituciones de educación superior de la región, consolidándose como un espacio de convivencia, competencia y fomento al deporte universitario. En este marco, la UPSLP destacó por su alto nivel competitivo, espíritu deportivo y resultados contundentes en varias disciplinas.

En las competencias de conjunto, la delegación politécnica se consolidó entre las más fuertes al obtener primeros lugares en Fútbol 7 Femenil, Voleibol de Playa Varonil, Voleibol de Sala Femenil y Básquetbol Femenil, además de lograr segundos lugares en otras categorías, demostrando la profundidad y talento de sus equipos representativos.

En las pruebas individuales de atletismo, los estudiantes de la UPSLP también dejaron huella. Salma Muñoz se adjudicó los primeros lugares en 100 metros planos y relevos, mientras que Miriam Acosta hizo lo propio en 800 metros y relevos. Por su parte, Daniel Velázquez dominó en los lanzamientos de bala y disco, y Claudia Hillary Nava Del Castillo se consagró campeona en lanzamiento de jabalina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rompen Cardinals su mala racha
Rompen Cardinals su mala racha

Rompen Cardinals su mala racha

SLP

AP

Vencen de visitantes a unos inoperantes Cowboys de Dallas

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama
Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

SLP

AP

El ex lanzador de Dodgers va junto a Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla
Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

SLP

Romario Ventura

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL
Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

Real Madrid vs. Liverpool destaca en UCL

SLP

AP

Se pone en marcha la cuarta fecha del máximo torneo de clubes de futbol