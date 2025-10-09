Destacan judocas potosinos en Nal.

San Luis Potosí tuvo presencia destacada en el Nacional de Judo celebrado del 2 al 5 de octubre en Morelia, Michoacán, donde la academia SADECO obtuvo varios podios en distintas categorías, desde mini hasta senior. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Polivalente del Centro Deportivo Ejército de la Revolución y reunió a competidoras y competidores de todo el país.

Bajo la dirección de la sensei Eli Carrizales, las y los judocas potosinos demostraron técnica y constancia en el tatami. Manuel Candia consiguió la medalla de oro en la categoría mini de 22 kilogramos; mientras que Julieta Reyna, en Sub 15 (-64 kg), y Xana López, en Senior (-70 kg), se quedaron con la plata. Los bronces fueron para Dante Zanatta (Baby 25 kg), Cristina Marcelo (Sub 21 -52 kg), Cristina Marceleño (Senior -52 kg) y Kevin Teniente (Sub 21 -66 kg).

Otros resultados relevantes fueron los quintos lugares de Kevin Teniente (Senior 66 kg) y Pamela Jacinto (Sub 21 57 kg), además de los séptimos lugares de Xana López (Sub 21 70 kg) y la propia Jacinto (Senior 57 kg). También participaron Alfredo Sánchez (Sub 13 +52 kg) y Flavio Páramo (Sub 15 58 kg), completando la delegación potosina. Durante la competencia, las y los atletas convivieron con la medallista olímpica de plata en París, Prisca Awiti, cuya presencia fue un aliciente para los participantes.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Xana López Munguía, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, quien obtuvo la plata en la categoría -70 kg senior. “Esta medalla significa mucho para mí, es el resultado de meses de trabajo y del apoyo de mis entrenadores y compañeros”, compartió.

