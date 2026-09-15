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Destacan potosinos en Artes Marciales

Obtuvieron excelentes resultados en el Campeonato Regional

Por Romario Ventura

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Destacan potosinos en Artes Marciales
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      Atletas de las academias Lykans San Luis y Lykans Santo Tomás tuvieron una destacada participación en el Campeonato Regional de Artes Marciales WAMA, celebrado en Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino, donde se reunieron más de 100 competidores de disciplinas como Taekwon-Do ITF, Karate, Kung Fu, Limalama, Box y MMA.

      La delegación de Taekwon-Do ITF de Lykans estuvo integrada por 16 atletas, quienes lograron un total de 20 primeros lugares y nueve segundos sitios en las modalidades de combate y formas, confirmando el buen momento competitivo de las academias potosinas.

      Entre los campeones destacaron Regina "La Peligrosa", Santiago "El Torito" González, Grettel "Super Tetel", Lezlie "La Niña Galáctica" Castro, Alexa "Dinamita", Evelyn "La Preciosa", Gabriela Vázquez Zapata, Roberto "El Legado", Santiago "El Pelón" Ramírez, Liam "La Furia" y Kalel "El Lobito" Serna.

      También sobresalieron Luna "Mini Pesadilla", Mónica Vázquez Zapata, Ma. José Flores Martínez, Nicole "La Guillotina" Hernández y Eduardo Vázquez Zapata, quienes consiguieron primeros y segundos lugares en formas, formas con armas y combate, reflejando el trabajo de preparación realizado previo al certamen.

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      Los representantes de Lykans agradecieron la invitación del Máster Ricardo Robledo Montagner, presidente de WAMA, así como la organización encabezada por la maestra Vanesa Miroslaw Guerrero Álvarez, y reconocieron de manera especial la labor de la maestra Cielo "La Pesadilla" López. Con la mira puesta en el Mundial de Taekwon-Do ITF México 2026, las academias continúan con su preparación y mantienen abiertas sus inscripciones en sus distintas sedes.

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