Destacó San Luis en Master de Atletismo

Con una destacada participación que reafirmó su calidad y constancia en el atletismo máster, la delegación potosina tuvo una sobresaliente actuación en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe Máster de Atletismo (NCCMA) 2025, celebrado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, consolidando una vez más el prestigio de San Luis Potosí dentro del ámbito internacional.

Durante cuatro intensos días de competencia, los 30 atletas potosinos demostraron disciplina, entrega y un nivel competitivo de primer orden, representando dignamente a México ante delegaciones de todo el continente. El resultado fue un balance sumamente exitoso con 47 medallas totales, distribuidas en 24 de oro, 13 de plata y 10 de bronce, en pruebas de pista, campo y caminata.

Además del desempeño de los competidores, cuatro jueces potosinos formaron parte del cuerpo oficial del evento, reafirmando la presencia y experiencia técnica del atletismo de San Luis Potosí en certámenes internacionales.

Entre los logros más sobresalientes, Luis Fernando Almanza Paulín brilló al conquistar tres medallas de oro en pruebas de fondo (5000 m, 1500 m y 3000 m planos), consolidándose como uno de los grandes referentes del atletismo máster mexicano.

Por su parte, José Pablo Verástegui Rodríguez destacó como multimedallista en pentatlón y lanzamientos, cosechando varias preseas doradas, mientras que Thania Vianey Bustos Meraz se proclamó campeona absoluta en las pruebas de 100 metros planos y 100 metros con vallas.

En caminata, María del Rosario Cervantes Méndez, Marlen Fabiola Almazán Escalante y María del Refugio Trujillo Gutiérrez también subieron al podio, aportando valiosos puntos al medallero nacional. Asimismo, los equipos potosinos de relevos 4x100 y 4x400 metros sumaron importantes medallas que contribuyeron al destacado desempeño de México en el certamen.