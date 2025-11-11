En Aurrerá sorprenden a tres presuntos ladrones

En respuesta a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres y un hombre por presunto robo a comercio, los hechos ocurrieron de forma distinta en la misma tienda, la Bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle.

En el primer caso, oficiales femeninas se presentaron en un supermercado ubicado sobre el bulevar Valle de los Fantasmas, donde personal del establecimiento señaló a una mujer que intentó sustraer mercancía sin pagar.

Luego de acercarse a dialogar con ella e identificarla, dijo llamarse Alejandra “N”, de 29 años, a quien se le aseguraron prendas de vestir, artículos para el hogar, productos de higiene personal, comestibles y de limpieza.

Por otro lado, en el mismo establecimiento, policías soledenses atendieron un segundo reporte, en esta ocasión denunciando a una pareja. Tras dialogar con ellos, se identificaron como Harumi “N”, de 22 años, e Irán “N”, de 21 años, localizándoles en su poder diversos artículos de higiene personal y belleza.

En ambos casos, la parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra, por lo que se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.