Arde bodega abandonada en el Centro de Abastos

Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, combatieron un incendio registrado en una bodega en desuso en el Centro de Abastos, donde solamente se quemó basura y maleza, por fortuna no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las nueve de la mañana de este lunes, que se alertó a las corporaciones de auxilio sobre un incendio dentro de una bodega que se ubica en la avenida José de Gálvez y la calle Manuel de la Sierra, a unos metros de la Plaza Sendero.

Fueron integrantes del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes acudieron al lugar para valorar y combatir el siniestro, percatándose que dentro de la bodega se quemaba basura y maleza en el interior.

Fue así como los socorristas, también con apoyo de pipas particulares, se dedicaron a combatir las llamas que alcanzaban altura considerable y luego de un tiempo pudieron controlar la situación sin que el caso pasara a mayores ya que no hubo personas lesionadas.

La bodega, que actualmente se encuentra abandonada, en un tiempo fungió como una empresa de paquetería pero ya está cerrada desde hace un buen tiempo; se estableció que el incendio pudo haber sido provocado por un descuido humano.

La Dirección Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier fuego en fase inicial o situación de riesgo, ya que de ello dependen un combate eficaz y con el menor número de daños posible.