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Leagues Cup: horarios y canales para partidos de Liga MX

El calendario dominical de Leagues Cup incluye a Querétaro, América, Cruz Azul y más equipos mexicanos.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 10:25 a.m.
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Leagues Cup: horarios y canales para partidos de Liga MX
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      Este domingo, 9 de agosto, continuará la Fase de Grupos en la Leagues Cup. Ocho equipos del futbol mexicano verán acción, incluidos América y Cruz Azul.


      Por un lado, Querétaro abrirá el telón de la agenda dominical con un encuentro ante Seattle Sounders. Mientras que, en la noche, América enfrentará a los Timbers de Portland para cerrar el día.

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      Estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
      ¿Qué equipos de la Liga MX jugarán, este domingo, en la Leagues Cup?
      Domingo, 9 de agosto
      Seattle Sounders vs Querétaro | 13:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      Cruz Azul vs New York City FC | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV y Imagen Televisión.
      Philadelphia Union vs Necaxa | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      Chicago Fire vs Santos Laguna | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      Nashville SC vs Atlético de San Luis | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      Austic FC vs Puebla | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      San Diego FC vs Tijuana | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
      América vs Portland Timbers | 20:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, Imagen Televisión y Canal 5.

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