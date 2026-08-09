Leagues Cup: horarios y canales para partidos de Liga MX
El calendario dominical de Leagues Cup incluye a Querétaro, América, Cruz Azul y más equipos mexicanos.
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Este domingo, 9 de agosto, continuará la Fase de Grupos en la Leagues Cup. Ocho equipos del futbol mexicano verán acción, incluidos América y Cruz Azul.
Por un lado, Querétaro abrirá el telón de la agenda dominical con un encuentro ante Seattle Sounders. Mientras que, en la noche, América enfrentará a los Timbers de Portland para cerrar el día.
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Estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
¿Qué equipos de la Liga MX jugarán, este domingo, en la Leagues Cup?
Domingo, 9 de agosto
Seattle Sounders vs Querétaro | 13:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
Cruz Azul vs New York City FC | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV y Imagen Televisión.
Philadelphia Union vs Necaxa | 17:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
Chicago Fire vs Santos Laguna | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
Nashville SC vs Atlético de San Luis | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
Austic FC vs Puebla | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
San Diego FC vs Tijuana | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV.
América vs Portland Timbers | 20:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, Imagen Televisión y Canal 5.
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