Domina bullpen de San Diego a los Cachorros

CHICAGO.- Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller lució dominante de nuevo y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 3-0 a los Cachorros de Chicago para llevar su serie de comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill aportó un elevado de sacrificio temprano para que San Diego evitara la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios antes de entregar la pelota al poderoso bullpen de su equipo.

Para su duelo final, la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.

Los Padres, con experiencia en playoffs, buscan repetir lo logrado en 2020, cuando perdieron el primer juego en la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. Machado también bateó un cuadrangular en el segundo duelo de esa serie.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chicago terminó con cuatro imparables. La franquicia está haciendo su primera aparición en postemporada en cinco años, y no ha avanzado desde que eliminó a Washington en una serie divisional de la Liga Nacional en 2017.

San Diego se adelantó con el elevado de Merrill al jardín derecho ante Andrew Kittredge en la primera entrada, impulsando al dominicano Fernando Tatis Jr. El derecho Kittredge abrió el duelo para Chicago y fue reemplazado por el zurdo Shota Imanaga en la segunda.

Los Cachorros amenazaron en la cuarta, colocando corredores en primera y segunda con dos outs. El cubano Adrián Morejón entró y retiró a Pete Crow-Armstrong con un rodado a primera.

Los Padres añadieron dos carreras más con el batazo de 404 pies de Machado al jardín izquierdo ante Imanaga en la quinta entrada. Tatis se embasó en el primer turno con un boleto y avanzó con un sacrificio antes del 12do jonrón de playoffs en la carrera de Machado.

“El splitter estaba destinado a ir abajo en la zona y simplemente se quedó un poco”, dijo Imanaga. “Y para mí fue como, ¿por qué sucedió eso? Es algo en lo que voy a pensar, hacer los ajustes que necesito”.