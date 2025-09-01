Dortmund supera al Union Berlin

DORTMUND.- Serhou Guirassy anotó dos veces y el Borussia Dortmund venció el domingo 3-0 al Union Berlin para su primera victoria en la Bundesliga de la temporada el domingo.

Guirassy disparó tras un centro de Yan Couto antes del descanso, luego la estrella de Guinea superó al portero del Union, Frederik Rönnow, con un delicado toque antes de la hora.

FELIX NMECHA HIZO EL 3-0 A LOS 81 MINUTOS

Jobe Bellingham necesitó tratamiento al principio tras un choque de cabezas con Andrej Ilic del Union, pero el adolescente inglés se quedó en el campo hasta los 70 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El defensor argentino Aaron Anselmino debutó con el Dortmund tras su llegada en calidad de préstamo desde el Chelsea el miércoles.

Dortmund empató su partido inaugural de liga 3-2 en St. Pauli el fin de semana pasado, cuando Guirassy también anotó.