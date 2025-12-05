logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

DT de Irán asistirá al sorteo pese a boicot

Por AP

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
DT de Irán asistirá al sorteo pese a boicot

DUBÁI.- El entrenador de la selección de Irán asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington, a pesar de que la federación de futbol del país había anunciado anteriormente que boicotearía el evento, según informaron el jueves medios de comunicación iraníes.

La federación iraní dijo la semana pasada que Estados Unidos negó visas a algunos miembros de su delegación y que, como resultado, no irían al el sorteo.

Sin embargo, el portavoz de la federación, Amir-Mahdi Alavi, dijo a YJC.ir, una agencia de noticias afiliada a la televisión estatal de Irán, que el entrenador Amir Ghalenoei, asistiría al evento junto con uno o dos miembros del cuerpo técnico para asegurar que el asiento de Irán no quede vacío.

Alavi afirmó que la asistencia de Ghalenoei era puramente técnica y no significaba una retracción de la protesta de la federación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobierno de Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito el torneo de Boliche de aniversario
Un éxito el torneo de Boliche de aniversario

Un éxito el torneo de Boliche de aniversario

SLP

Romario Ventura

Wolves someten a los Pelicans
Wolves someten a los Pelicans

Wolves someten a los Pelicans

SLP

AP

Lions sueña con llegar a playoffs
Lions sueña con llegar a playoffs

Lions sueña con llegar a playoffs

SLP

EFE

Logran importante victoria a costa de Cowboys, que se desmoronan

Mensaje migratorio de Trump en conflicto
Mensaje migratorio de Trump en conflicto

Mensaje migratorio de Trump en conflicto

SLP

AP

Dará la bienvenida al Mundial mientras endurece políticas contra extranjeros en E.U.