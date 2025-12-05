DT de Irán asistirá al sorteo pese a boicot

DUBÁI.- El entrenador de la selección de Irán asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington, a pesar de que la federación de futbol del país había anunciado anteriormente que boicotearía el evento, según informaron el jueves medios de comunicación iraníes.

La federación iraní dijo la semana pasada que Estados Unidos negó visas a algunos miembros de su delegación y que, como resultado, no irían al el sorteo.

Sin embargo, el portavoz de la federación, Amir-Mahdi Alavi, dijo a YJC.ir, una agencia de noticias afiliada a la televisión estatal de Irán, que el entrenador Amir Ghalenoei, asistiría al evento junto con uno o dos miembros del cuerpo técnico para asegurar que el asiento de Irán no quede vacío.

Alavi afirmó que la asistencia de Ghalenoei era puramente técnica y no significaba una retracción de la protesta de la federación.

El gobierno de Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán.