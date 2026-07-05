Duarte destaca la evolución del Atl. de San Luis
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El Atlético de San Luis continúa mostrando avances en su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026, luego de imponerse por marcador de 1-0 al Atlas en su segundo encuentro amistoso de pretemporada. Al término del compromiso, el mediocampista uruguayo Anderson Duarte, autor del único gol del partido, destacó el crecimiento colectivo del equipo bajo las órdenes del técnico Diego Mejía. Duarte aseguró que el trabajo realizado durante las semanas de pretemporada ya comienza a reflejarse sobre el terreno de juego, al señalar que el plantel ha logrado asimilar la propuesta futbolística del nuevo estratega.
"Yo creo que el equipo viene trabajando de excelente manera. La verdad es que se está notando la idea que nos plantea Diego y lo importante es que la estamos llevando a la cancha", comentó el futbolista. En el plano personal, el uruguayo manifestó sentirse motivado tras contribuir con el gol del triunfo, resultado que fortalece su confianza de cara al inicio de la campaña. "La verdad estoy muy contento y con muchas ganas. Ha sido una preparación dura, pero muy importante porque Diego trajo una manera y un estilo de juego muy buenos. Ahora toca aprovechar la oportunidad", expresó.
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