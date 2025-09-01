Duelazos en la Liga Azteca

La Liga de Futbol Azteca vivió una jornada de contrastes en la categoría Estelar, donde las redes no pararon de moverse con goleadas de escándalo, empates de alto voltaje y actuaciones individuales para enmarcar.

PASÓ LA APLANADORA

El Real Estanzuela se llevó el triunfo más contundente de la fecha al golear 6-0 al Real Saucito, en un partido donde la figura fue Ángel Blanco, autor de un hat-trick que desató la ovación. A la fiesta también se sumaron Néstor Reyes, Manuel Rodríguez y David González. Bajo la conducción del árbitro José Socorro Gómez.

INTRATABLES EN EL CAMPO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Atlético Paisanos también dio cátedra ofensiva al vencer 6-2 a Mulas de Moreno FC. La gran estrella fue Arturo Tapia, quien firmó cuatro goles y se llevó el balón a casa. Cristian Cruz y David Montante completaron la cuenta, mientras que Héctor García y Alexis Reyes descontaron para las Mulas. El árbitro central fue Miguel Ángel González López.

EMPATE CON SABOR A CLÁSICO

Uno de los partidos más intensos fue el 3-3 entre Club Toluca F.C. y Atlético Casanova, donde la pólvora nunca se apagó. Erick Santana brilló con doblete y José Cristóbal Colunga anotó el tercero para Toluca. Del otro lado, Jonathan Torres respondió con dos tantos y Saúl Molina puso el definitivo para Casanova. El juez central fue Alfredo Castañón Martínez.

DIVISIÓN ARRASÓ

El Atlético División se impuso con autoridad 7-2 al Atlético Gota Blanca, con Juan Carlos Luevano como protagonista tras marcar un triplete. Luis Escalante también se lució con un doblete, mientras que Jorge Hernández y Pedro Aranda aportaron un tanto cada uno. Por Gota Blanca, Marco Polo Moreno y Saúl Fortuna descontaron. El encuentro estuvo bajo la mirada del árbitro Miguel Ángel González López.

GANA EN LA MESA

El Deportivo Independiente se llevó los tres puntos al vencer 2-0 en la mesa al Carpintería Benja’s F.C., sumando una victoria que puede ser vital en sus aspiraciones de la temporada.

CATEGORÍA 1/A DIVISIÓN

El Rinocerontes F.C. estrenó su poderío y se llevó un 4-2 frente a JRS de la Rosa, en un partido trepidante. Daniel Hernández, José Luis Lara, Santiago Romero y Juan Antonio Rodríguez fueron los artífices de la victoria, repartiendo el protagonismo. Del lado rival, los hermanos Bryan y Oswaldo de la Rosa recortaron distancia, pero no alcanzó. El árbitro José Esteban Castillo Martínez llevó el control del partido.

APLASTÓ SIN PIEDAD

El resultado más abultado de la jornada lo protagonizó Deportivo Reyes Colombia Neysa 63, que pasó la aplanadora con un 5-2 sobre Constanzo F.C.. José Isabel Rodríguez firmó un doblete, mientras que Celso Rico, Said Zidane Rico y Jesús Casillas completaron la goleada. Constanzo intentó reaccionar con tantos de Oliver Solís y Samuel Domínguez, pero la diferencia fue clara. El árbitro fue Ulises Ochoa Madrigal.

ARRANCA CON PASO FIRME

El Atlético División también dijo presente en la pelea tras imponerse 3-0 al Atlético Palmeiras, con una noche inspirada de Luis Armando Escalante, autor de un doblete, acompañado por el tanto de Alejandro Gallegos. Una actuación convincente que confirmó al División como uno de los equipos a seguir en esta temporada. El silbante fue José Luis Martínez Martínez.

Por su pare, el Combinado Azteca descansó.