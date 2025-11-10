Duro revés de Cefor SL ante Jaral de Progreso

En un duelo intenso y disputado hasta el último minuto, Cefor Promotora San Luis sufrió un descalabro por marcador de 1-2 frente a Jaral del Progreso, encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Zona XII de la Tercera División Profesional, celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”.

Desde los primeros minutos, el conjunto visitante tomó la iniciativa, presionando la portería potosina con insistencia. Sin embargo, los locales respondieron con orden defensivo y buscaron equilibrar el partido mediante avances por las bandas, principalmente por conducto de Dilan Carrera, aunque sin lograr concretar sus intentos en el área rival.

Con el paso del tiempo, Jaral del Progreso comenzó a dominar las acciones gracias al manejo de balón de Ismael Estrada, quien se convirtió en el generador de peligro en mediocampo. La insistencia de los visitantes dio fruto al minuto 40, cuando Samuel Galindo ejecutó de forma magistral un tiro libre raso y potente, imposible para el arquero local, colocando el 0-1 con el que se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis adelantó líneas en busca del empate, pero la falta de claridad en los últimos metros impidió que sus aproximaciones tuvieran éxito. En cambio, al minuto 65, una desafortunada acción defensiva amplió la ventaja para los visitantes: Víctor López, en su intento por despejar, terminó enviando el balón a su propia portería para el 0-2 en favor de Jaral del Progreso.

Los potosinos no bajaron los brazos y en el tiempo agregado encontraron su recompensa. Al 90+2’, Duilio Rodríguez aprovechó un balón largo, se escapó por la derecha y definió con un disparo cruzado para descontar 1-2. No obstante, el tiempo no alcanzó para más y el silbatazo final selló la derrota de los locales.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis se mantiene con el objetivo de corregir detalles de cara a sus próximos compromisos, mientras que Jaral del Progreso suma tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea dentro del Grupo XII.

Alineaciones: Cefor Promotora San Luis: Leo Pérez, Víctor López, Santiago Juárez, Antonio Santoyo, Dilan Carrera, Alberto Aguilar, Abraham Sánchez, Óscar Álvarez, Aarón Ramírez, Efrén Martínez, Josué Briones.

Jaral del Progreso: Samuel Galindo, Juan Diego, Jorge Aldana, Luis Correa, Diego Ríos, Romel Hernández, Ortega Juárez, Ismael Estrada, Jesús Hernández, Alna Soria, Santiago Gloria.