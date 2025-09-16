logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Eagles callan críticas, defienden ‘tush-push’

Filadelfia logró su segunda victoria de la campaña a costa de Kansas City Chiefs

Por AP

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Eagles callan críticas, defienden ‘tush-push’

FILADELFIA.- Jalen Hurts recibió algunas palabras provocadoras de Chris Jones de Kansas City en los últimos segundos de otra victoria de los Eagles —y la segunda consecutiva sobre los Chiefs, contando el Super Bowl— y esencialmente resumió su respuesta en una palabra.

Marcador.

Hurts, el running back Saquon Barkley y el resto de la ofensiva ayudaron a Filadelfia a colocarse con récord de 2-0 con otra victoria en la que las grandes jugadas y las grandes estadísticas han desaparecido del juego.

Jones, la estrella de la línea defensiva, quizás frustrado por el inicio 0-2 de Kansas City, fue captado en el micrófono ambiental de la transmisión de televisión hablando mal de Hurts. Jones le gritó al quarterback que “ni siquiera tenía 100 yardas”, mientras los Eagles aseguraban una victoria de 20-17 que fue impulsada más por su defensiva tacaña y oportunista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hurts respondió que los Eagles, campeones del Super Bowl, ganaron el juego y le dijo a Jones que se callara.

Bueno, con algunas palabras eliminadas en la respuesta.

Hurts tenía razón. Los Eagles ganaron de nuevo, aunque él solo registra 253 yardas por pase y ningún touchdown, Barkley solo tiene 148 yardas por carrera y los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith tienen un total combinado de 13 recepciones en los primeros dos juegos.

“A veces, no se ha visto bonito en conjunto, pero hemos encontrado una manera de ganar”, dijo el entrenador Nick Sirianni el lunes. “De ninguna manera somos un producto terminado”.

Los Eagles ya derrotaron a un equipo de postemporada de la temporada pasada. En el horizonte está un duelo de revancha de postemporada de la NFC el domingo contra los Rams de Los Ángeles que debería jugarse bajo un cielo soleado en lugar de una tormenta de nieve que golpeó el Lincoln Financial Field en enero.

Lo que está funcionando

Ámalo o detéstalo, el "tush push" es (en su mayoría) imparable.

Hurts anotó un touchdown con un empujón de trasero y los Eagles usaron la jugada siete veces para ayudar a propinarle a los Chiefs su primera racha de tres derrotas consecutivas con el quarterback Patrick Mahomes y enviarlos a su primer inicio 0-2 desde 2014.

Lo que necesita ayuda

Hurts lanzó solo para 101 yardas y los antiguos receptores de 1,000 yardas en Brown y Smith aparentemente han sido factores no determinantes, especialmente mientras los Eagles intentan estirar el balón, lo que lleva a Filadelfia a raspar victorias en lugar de las palizas que salpicaron el calendario de la temporada pasada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cesa Moenchengladbach a su director técnico
Cesa Moenchengladbach a su director técnico

Cesa Moenchengladbach a su director técnico

SLP

AP

Segunda victoria de Águilas en basquetbol
Segunda victoria de Águilas en basquetbol

Segunda victoria de Águilas en basquetbol

SLP

Romario Ventura

Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas
Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas

Derrotan Orioles 4-1 a Medias Blancas

SLP

AP

Potosino bicampeón con Diablos Rojos
Potosino bicampeón con Diablos Rojos

Potosino bicampeón con Diablos Rojos

SLP

Romario Ventura

Moisés “Mollete” Gutiérrez se corona por segunda ocasión en la Liga Mexicana