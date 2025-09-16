Potosino bicampeón con Diablos Rojos

El beisbolista potosino Moisés “Mollete” Gutiérrez, originario del tradicional Barrio de San Miguelito, se proclamó bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México, tras barrer en la Serie del Rey 2025 a los Charros de Jalisco con un contundente 4-0.

En el último encuentro, disputado en la capital jalisciense, los Escarlatas tomaron ventaja desde la primera entrada frente al abridor Eduardo Vera. Carlos Sepúlveda y Allen Córdoba recibieron base por bolas, lo que abrió la puerta para que Julián Ornelas produjera la primera carrera con un sencillo. Minutos más tarde, un elevado de foul de José Marmolejos terminó en doble play, pero Córdoba aprovechó para anotar la segunda rayita que encaminó la victoria 7-3.

Con este resultado, los Diablos Rojos levantaron el trofeo número 18 de su historia, consolidándose como la franquicia más ganadora del circuito y firmando la temporada del Centenario de la LMB con un título redondo.

Al finalizar el compromiso, Gutiérrez dedicó unas emotivas palabras tras un año de contrastes en lo personal: “Como todos saben, fue una temporada de altibajos. En junio se fue papá y sentía que mis días y juegos les hacía falta algo. Sigo confiando en Dios, aunque tres meses después sigo sin entender su plan. Sé que es su voluntad y la de nadie más. Papá, ahora estás a mi lado siempre y esto te lo dedico a ti”, expresó el pelotero.

El infielder potosino también agradeció a su madre, familiares, amigos, compañeros de equipo y a la afición escarlata por el apoyo incondicional: “Su apoyo diario, sus porras y el escucharlos en todo momento fue muy importante. Llegó el trofeo 18 que tanto deseamos todos juntos. ¡Somos bicampeones… aunque les cueste más trabajo!”.

La gesta de Moisés “Mollete” Gutiérrez no solo refuerza su legado dentro del béisbol profesional, sino que también enorgullece a San Luis Potosí, al ver a uno de sus representantes escribir historia en la temporada más significativa de la Liga Mexicana de Béisbol.