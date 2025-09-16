logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Maleantes intentan extorsionar a los locatarios

Obligándolos a que vendan productos que no corresponden a su giro

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Maleantes intentan extorsionar a los locatarios

CIUDAD VALLES.- Presuntos extorsionadores han intentado obligar a comerciantes a vender su mercancía, de acuerdo con autoridades municipales.

Después de la una de la tarde, un grupo de policías, encabezados por el director de Seguridad Pública, José Juan Herrera Sierra y el director de Comercio, Mario Reyes Garza visitaron a locatarios del mercado y de negocios cercanos que se quejaron mediante redes sociales de que un grupo de personas han querido extorsionarlos, obligándolos a que vendan productos que no corresponden a su giro o que no forman parte de su proveeduría.

El jefe de Seguridad Pública dijo que luego de sostener un diálogo, habría intervención de las autoridades correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada
Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

SLP

Carmen Hernández

Dejan a medias obra en la colonia Méndez
Dejan a medias obra en la colonia Méndez

Dejan a medias obra en la colonia Méndez

SLP

PULSO

Autoridades la dejaron inconclusa; vecinos urgen a arreglarla

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos
Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

SLP

Redacción

Arrancan los festejos patrios en Matehuala
Arrancan los festejos patrios en Matehuala

Arrancan los festejos patrios en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez