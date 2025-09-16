Maleantes intentan extorsionar a los locatarios

CIUDAD VALLES.- Presuntos extorsionadores han intentado obligar a comerciantes a vender su mercancía, de acuerdo con autoridades municipales.

Después de la una de la tarde, un grupo de policías, encabezados por el director de Seguridad Pública, José Juan Herrera Sierra y el director de Comercio, Mario Reyes Garza visitaron a locatarios del mercado y de negocios cercanos que se quejaron mediante redes sociales de que un grupo de personas han querido extorsionarlos, obligándolos a que vendan productos que no corresponden a su giro o que no forman parte de su proveeduría.

El jefe de Seguridad Pública dijo que luego de sostener un diálogo, habría intervención de las autoridades correspondientes.