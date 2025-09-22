logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Eagles, invictos a costa de Rams

Jordan Davis selló la victoria con 2do. bloqueo de gol de campo clave

Por AP

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Eagles, invictos a costa de Rams

FILADELFIA.- Jordan Davis bloqueó un intento de gol de campo de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del partido y lo devolvió 61 yardas para un touchdown —la segunda patada tapada de los Eagles en el último cuarto— para darle a Filadelfia una emocionante victoria de 33-26 sobre Los Ángeles el domingo.

Los Rams (2-1) lideraban 26-21 a mitad del cuarto cuando Jalen Carter bloqueó el intento de 36 yardas de Karty, y luego Jalen Hurts llevó a los campeones del Super Bowl, los Eagles (3-0), en una serie de 17 jugadas y 91 yardas para el touchdown que les dio la ventaja. Eso dejó 1:48 en el reloj para Matthew Stafford, quien llevó a los Rams a la posición para el intento de 44 yardas de Karty con tres segundos restantes.

Davis, en cambio, se abrió paso, bateó el balón, lo recogió y corrió hasta la zona de anotación, para la 2da victoria consecutiva en casa de los Eagles.

Filadelfia pasó por un primer tiempo apático y estaba detrás 26-7 en el tercer cuarto después del segundo pase de anotación de Stafford en el juego. Karty ya había pateado cuatro goles de campo para los Rams, quienes perdieron un ajustado partido de playoffs de la ronda divisional de la NFC contra los Eagles la temporada pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Eagles encontraron su ritmo y un poco de juego decisivo cuando Carter —recientemente multado por la NFL por un incidente de escupitajo en la noche inaugural— logró el primer bloqueo. Sin embargo, fue sancionado por burlarse, empujando a los Eagles de regreso a su propia nueve.

En la serie que les dio la ventaja, Hurts se sacudió su letargo y encontró receptores en gran medida ignorados durante los primeros dos y medio juegos de la campaña. Conectó con A.J. Brown para 25 yardas, DeVonta Smith para 10 y luego el gran pase: Brown se deshizo de un defensor para una ganancia de 23 yardas.

Hurts encontró a Smith para el TD de cuatro yardas que les dio la ventaja en cuarta y gol para completar la remontada de Filadelfia desde un déficit de 19 puntos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mexicano logra oro en Natación
Mexicano logra oro en Natación

Mexicano logra oro en Natación

SLP

El Universal

El paraatleta Arnulfo Castorena se impuso en los 50m pecho

Steelers vencen a los Patriots
Steelers vencen a los Patriots

Steelers vencen a los Patriots

SLP

AP

Cefor Promotora inicia con triunfo
Cefor Promotora inicia con triunfo

Cefor Promotora inicia con triunfo

SLP

Romario Ventura

Arrancó con el pie derecho en casa al imponerse al Fut-Car

Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo
Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

SLP

Redacción

La empresa potosina reafirma su compromiso con el deporte