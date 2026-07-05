logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Eala sorprende a la campeona Swiatek

Por AP

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Eala sorprende a la campeona Swiatek
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LONDRES.- La defensa del título de Iga Swiatek en Wimbledon terminó el sábado con una derrota en tercera ronda por 7-6 (9), 6-2 ante Alexandra Eala, de 21 años, quien sigue haciendo historia para Filipinas.

      Eala es la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales en un día de sorpresas en el cuadro femenino.

      La zurda Eala cayó de rodillas y se giró hasta quedar boca arriba en la Cancha Central después de conectar un golpe de derecha ganador en su tercer punto de partido.

      "Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos", señaló Eala en una entrevista en la cancha, mientras miraba a su alrededor las banderas de Filipinas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esto es para ellos, esto es para mi familia, esto es para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo", añadió la Eala, cabeza de serie número 29, quien salvó dos puntos de set en el desempate del primer set .

      Swiatek conquistó su primer título femenino de Wimbledon hace un año, cuando venció a Amanda Anisimova 6-0, 6-0 en la final.

      Eala, quien se ha entrenado en Mallorca en la Academia de Tenis Rafael Nadal, recibió apoyo en todo el mundo el año pasado durante su irrupción hasta las semifinales del Abierto de Miami, que incluyó una sorpresa ante Swiatek.

      A continuación se enfrenta a Jasmine Paolini, cabeza de serie número 13, por un lugar en los cuartos de final de Wimbledon.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon
      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      Alexandra Eala elimina a Iga Swiatek y avanza en Wimbledon

      SLP

      AP

      Serena Williams abandonó el dobles junto a Venus por una lesión en la rodilla derecha.

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial
      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      Javier Aguirre: México no se achica ante Inglaterra en Mundial

      SLP

      El Universal

      El Tricolor intentará sellar su pase a Cuartos de Final manteniendo su invicto en el Estadio Ciudad de México.

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026
      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Fidalgo asegura que el plantel está preparado para enfrentar a una potencia en los octavos de final y sueña con avanzar a cuartos.

      Antonelli partirá primero en Silverstone
      Antonelli partirá primero en Silverstone

      Antonelli partirá primero en Silverstone

      SLP

      EFE

      Sainz arrancará decimoquinto y Alonso vigésimo segundo en el circuito inglés.