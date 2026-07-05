Eala sorprende a la campeona Swiatek

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LONDRES.- La defensa del título de Iga Swiatek en Wimbledon terminó el sábado con una derrota en tercera ronda por 7-6 (9), 6-2 ante Alexandra Eala, de 21 años, quien sigue haciendo historia para Filipinas.

Eala es la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales en un día de sorpresas en el cuadro femenino.

La zurda Eala cayó de rodillas y se giró hasta quedar boca arriba en la Cancha Central después de conectar un golpe de derecha ganador en su tercer punto de partido.

"Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos", señaló Eala en una entrevista en la cancha, mientras miraba a su alrededor las banderas de Filipinas.

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"Esto es para ellos, esto es para mi familia, esto es para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo", añadió la Eala, cabeza de serie número 29, quien salvó dos puntos de set en el desempate del primer set .

Swiatek conquistó su primer título femenino de Wimbledon hace un año, cuando venció a Amanda Anisimova 6-0, 6-0 en la final.

Eala, quien se ha entrenado en Mallorca en la Academia de Tenis Rafael Nadal, recibió apoyo en todo el mundo el año pasado durante su irrupción hasta las semifinales del Abierto de Miami, que incluyó una sorpresa ante Swiatek.

A continuación se enfrenta a Jasmine Paolini, cabeza de serie número 13, por un lugar en los cuartos de final de Wimbledon.