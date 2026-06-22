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Egipto remonta a Nva. Zelanda

Por AP

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Egipto remonta a Nva. Zelanda
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      VANCOUVER, Canadá.- Mohamed Salah anotó el gol de la ventaja y Egipto terminó por derrotar 3-1 a Nueva Zelanda la noche del domingo para asegurar su primera victoria en la historia en un Mundial.

      Salah celebró su 68vo gol internacional alzando el puño antes de que sus compañeros lo rodearan a los 67 minutos, para el deleite de los aficionados de los Faraones vestidos de rojo entre el lleno en BC Place Vancouver. Cuando Salah fue sustituido a los 85 minutos, recibió una ovación de pie.

      Egipto pasó a encabezar la clasificación del Grupo G con el triunfo, pero todavía no tenía asegurado un lugar en la fase de eliminación directa. Los Faraones disputarán un partido decisivo contra Irán el viernes en Seattle, y necesitarán al menos un empate para avanzar. Egipto disputa su cuarta participación en un Mundial tras quedarse fuera del torneo en Qatar hace cuatro años. Salah anotó un par de goles en el Mundial de 2018 en Rusia.

      Finn Surman puso en ventaja a Nueva Zelanda a los 15 minutos con un cabezazo en plancha tras un tiro de esquina servido por la sensación de Instagram Tim Payne. Fue el tercer gol internacional del defensor de 1,90 metros, que juega para los Portland Timbers en la MLS.

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      Omar Marmoush cedió un tiro libre a Salah en el minuto 35, pero el remate se fue apenas desviado y se curvó hacia la red lateral.

      Egipto aumentó la presión al salir del descanso y Mostafa Zico rompió líneas con el empate: encontró espacio entre Surman y Payne para conectar un cabezazo al que el arquero Max Crocombe alcanzó a meter la mano, pero no pudo detener, a los 58 minutos. Zico celebró haciendo gestos para que los aficionados en las gradas animaran.

      Salah aprovechó un pase de taco de Zico para su gol, que lo deja a uno de igualar a su entrenador, Hossam Hassan, como máximo goleador histórico de la selección. El cabezazo en plancha de Trezeguet sentenció la cuenta para Egipto a los 82. Hamdy Fathy, de Egipto, fue sustituido cerca del final del primer tiempo tras una aparente lesión lejos del balón. Fue reemplazado por Ramy Rabia.

      En el debut contra Bélgica, Emam Ashour anotó el gol tempranero para Egipto, pero luego Romelu Lukaku ingresó al partido y causó caos en el área, lo que derivó en un autogol para un empate 1-1.

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