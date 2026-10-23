El ADSL se medirá de visita al Atlante

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El Atlético de San Luis visitará este viernes a los Potros de Hierro del Atlante, en compromiso correspondiente a la Jornada 14 del torneo Apertura 2026, programado para las 21:00 horas en el Coloso de Santa Ursula. El conjunto potosino afrontará un partido clave en la recta final de la fase regular, con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.

El historial entre ambas escuadras refleja una rivalidad equilibrada. De los 10 enfrentamientos registrados, Atlante y Atlético de San Luis han conseguido cuatro victorias cada uno, mientras que los dos encuentros restantes terminaron en empate. Estos antecedentes anticipan un duelo en el que ambos equipos buscarán inclinar la balanza a su favor, conscientes de la importancia de conseguir un resultado positivo.

El antecedente más reciente entre potosinos y azulgranas se remonta al viernes 8 de marzo de 2019, cuando se enfrentaron en el Estadio Alfonso Lastras, durante la extinta Liga de Ascenso MX. En aquella ocasión, ninguno logró marcar diferencia y el partido concluyó con empate sin goles, por lo que el encuentro de este viernes representará una nueva oportunidad para romper la paridad en el historial.

Actualmente, ambos clubes se encuentran fuera de los ocho primeros puestos de la clasificación. Atlético de San Luis ocupa la duodécima posición con 16 puntos, mientras que Atlante marcha en el decimoquinto lugar con 14 unidades. Con el cierre del torneo cada vez más cerca, el margen de error se reduce para los dos equipos, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

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