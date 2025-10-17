El astro Judge no necesita cirugía

NUEVA YORK.- El astro de los Yankees Aaron Judge no necesitará cirugía en su codo, pero el campocorto Anthony Volpe y el lanzador zurdo Carlos Rodón se sometieron a operaciones esta semana y podríam estar fuera de juego con hasta mayo.

La mecánica de lanzar de Judge desde los jardines se vio fue limitada después de que el dos veces MVP de la Liga Americana se lesionara el tendón flexor en su codo derecho en julio. El mánager Aaron Boone dijo el jueves que una resonancia magnética, después de que el equipo fuera eliminado la semana pasada, mostró que “no será necesaria una cirugía”.

“Se tomará un tiempo libre y continuará haciendo ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación, pero sentimos que terminó la temporada en un buen lugar, ya que vimos mejoras continuas”, expresó Boone.

Se proyecta que Volpe y Rodón comiencen la temporada en la lista de lesionados y podrían estar fuera hasta mayo, indicaron Boone y el gerente general Brian Cashman en sus conferencias de prensa de fin de temporada.

Volpe, el campocorto de los Yankees desde 2023, se sometió a una cirugía artroscópica el martes con el médico principal del equipo, el doctor Christopher Ahmad, para reparar el labrum en su hombro izquierdo. Boone dijo que Volpe podrá comenzar a batear en cuatro meses, pero no puede lanzarse sobre el hombro en seis meses.

“La limpieza fue más severa de lo que mostró la resonancia magnética”, comentó Cashman.

Rodón fue operado el miércoles por el médico principal de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache, para remover cuerpos sueltos en su codo izquierdo y raspar un espolón óseo. Tendrá que cumplir ocho semanas sin lanzar.

Giancarlo Stanton, quien no debutó en la temporada hasta el 16 de junio debido a epicondilitis en los codos derecho e izquierdo, no necesita cirugía.

Gerrit Cole, quien se recupera de una cirugía Tommy John en marzo, lanzará ligeramente desde un montículo la próxima semana y podría estar disponible poco después del día de apertura.

Nueva York tiene un récord de 27 títulos de la Serie Mundial, pero ninguno desde 2009. Después de vencer a Boston en la serie de comodines, los Yankees perdieron una serie divisional de cuatro juegos ante Toronto.

“Hay que jugar al más alto nivel en el momento más importante y tienes que mantenerlo y hacerlo”.