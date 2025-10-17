Evacúan a cientos por aire en Alaska

Juneau, Alaska.- Uno de los puentes aéreos más importantes en la historia de Alaska se llevó a cabo el miércoles para evacuar a cientos de residentes en poblados de la costa que quedaron arrasados por el fuerte oleaje y los vientos de los restos del tifón Halong el pasado fin de semana, según las autoridades.

La tormenta provocó niveles de agua récord en dos comunidades a baja altitud y arrastró viviendas, algunas con personas en su interior. Al menos una persona murió y dos más siguen desaparecidas. Se habilitaron rápidamente albergues improvisados que llegaron a acoger a unas 1,500 personas, una cifra extraordinaria en una región escasamente poblada donde las comunidades son accesibles por aire o agua.

La lejanía y la magnitud de la destrucción dificultaron el envío de recurso a la zona. Las evaluaciones de daños han ido llegando a medida que los equipos de intervención pasaron de las operaciones iniciales de búsqueda y rescate a tratar de estabilizar o recuperar los servicios básicos.

El nivel del agua en las comunidades de Kipnuk y Kwigillingok, cerca del mar de Bering, alcanzó más de 1.8 metros por encima de la línea de marea normal más alta. Sus líderes pidieron al estado evacuar a los más de 1,000 residentes en esas aldeas, dijo Jeremy Zidek, portavoz de la oficina estatal de gestión de emergencias.

Por su parte, Mark Roberts, comandante de incidentes de la agencia estatal de gestión de emergencias, indicó que la prioridad inmediata era “asegurarse de que la gente esté segura, no tenga frío y atendida mientras trabajamos con nuestros socios para restaurar los servicios esenciales”.