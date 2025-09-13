El Atlético de San Luis busca primera victoria en casa

En el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2025 el Atlético San Luis busca su primera victoria en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez cuando reciba a los Xolos de Tijuana.

Los potosinos no saben lo que es ganar en su territorio, sus dos victorias que suman en el torneo fue de visita (León, en la Jornada 1 y Puebla en la 5) por lo que ganar es la única misión para la Jornada 8.

Gracias al parón de la Liga MX por la fecha FIFA, el cuadro local llega con los ánimos recargados. Ubicados fuera de la zona del play in por lo que le urge una victoria que los acerque a pelear un lugar.

Por su parte, los Xolos de Tijuana llegan con una racha positiva de 5 jornadas de forma consecutiva sin conocer la derrota.

En la lejana fecha 2 cayeron en su visita a las Águilas del América por marcador de 3-1, desde esa fecha no conocen la derrota.

Pese a la buena campaña de los canes de la frontera se ubican en la casilla siete en la tabla general con 12 unidades, en zona de play in.

El encuentro entre el Atlético San Luis vs Xolos de Tijuana está pactado por disputarse este domingo en cancha del estadio Alfonso Lastras empunto de las 19 horas de este domingo.



