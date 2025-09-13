Los Celestiales visitan al Calor

Los Santos del Potosí viajaron a la ciudad de Cancún para medirse al Calor en una serie decisiva dentro de la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP, en la que el equipo potosino está obligado a obtener la victoria si quiere mantener vivas sus aspiraciones de acceder al play-in.

“La quinteta celestial llega consciente de la importancia del reto y ha intensificado su preparación tanto en lo físico como en lo táctico, estudiando a su rival para no dejar nada al azar”, así lo señaló el jugador Frankie Peralta, quien destacó la mentalidad del grupo.

“Sabemos que si queremos aspirar al play-in no podemos perder, por eso nos estamos preparando, estamos entrenando y hasta estudiando a nuestro rival, para poder cumplir nuestro objetivo”, comentó el basquetbolista.

El conjunto potosino disputará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre su última serie como visitante en la presente campaña. Posteriormente cerrará la fase regular en casa, recibiendo a los Freseros de Irapuato y a los Dorados de Chihuahua, partidos que también serán cruciales en la lucha por un boleto a la siguiente fase.

