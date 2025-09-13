logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Celestiales visitan al Calor

Santos del Potosí enfrentan una serie clave de la temporada en Cancún

Por Romario Ventura

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Los Celestiales visitan al Calor

Los Santos del Potosí viajaron a la ciudad de Cancún para medirse al Calor en una serie decisiva dentro de la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP, en la que el equipo potosino está obligado a obtener la victoria si quiere mantener vivas sus aspiraciones de acceder al play-in.

“La quinteta celestial llega consciente de la importancia del reto y ha intensificado su preparación tanto en lo físico como en lo táctico, estudiando a su rival para no dejar nada al azar”, así lo señaló el jugador Frankie Peralta, quien destacó la mentalidad del grupo.

“Sabemos que si queremos aspirar al play-in no podemos perder, por eso nos estamos preparando, estamos entrenando y hasta estudiando a nuestro rival, para poder cumplir nuestro objetivo”, comentó el basquetbolista.

El conjunto potosino disputará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre su última serie como visitante en la presente campaña. Posteriormente cerrará la fase regular en casa, recibiendo a los Freseros de Irapuato y a los Dorados de Chihuahua, partidos que también serán cruciales en la lucha por un boleto a la siguiente fase.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul, el mejor equipo
Cruz Azul, el mejor equipo

Cruz Azul, el mejor equipo

SLP

El Universal

La Máquina supera al América e Inter Miami en el ranking de Concacaf

Los Celestiales visitan al Calor
Los Celestiales visitan al Calor

Los Celestiales visitan al Calor

SLP

Romario Ventura

Santos del Potosí enfrentan una serie clave de la temporada en Cancún

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana
ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

SLP

Romario Ventura

Los Cachorros se imponen a Rays
Los Cachorros se imponen a Rays

Los Cachorros se imponen a Rays

SLP

AP