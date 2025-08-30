Nueva derrota del Atlético en casa

El Atlético de San Luis no logró imponer condiciones en casa y terminó cayendo 1-3 ante el campeón Toluca, en partido disputado este viernes por la noche en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, dentro del inicio de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro inició con propuesta ofensiva de ambas escuadras, pero al minuto 29 apareció el seleccionado nacional Alexis Vega, quien definió con la derecha desde el interior del área para adelantar a los "Diablos Rojos" (0-1).

El dominio escarlata se mantuvo y, en tiempo de compensación, al 45+4, un disparo de Jesús Angulo terminó en autogol de Román Torres, lo que amplió la ventaja visitante (0-2) antes del descanso.

En la segunda mitad, Toluca continuó con su ofensiva y al 60´ aumentó la diferencia gracias a una gran volea de Robert Morales, que firmó el 0-3. La respuesta potosina llegó apenas cinco minutos después, cuando Ronaldo Nájera descontó con un remate de zurda dentro del área para el 1-3 definitivo.

Aunque el Atlético intentó reaccionar en los minutos finales, careció de ideas claras en el ataque y no pudo acercarse más en el marcador. Con este resultado, Toluca llegó a 13 puntos y se coloca en la cuarta posición de la tabla, mientras que Atlético de San Luis permanece en el lugar 13 con apenas 6 unidades.