ADSL, por revancha ante el Club Tijuana

El Club Atlético de San Luis ofreció este jueves conferencia de prensa con los jugadores Joao Pedro y Óscar Macías, quienes hablaron sobre el compromiso que tendrán el próximo domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras, donde enfrentarán a los Xolos de Tijuana en el cierre de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025.

Consciente de que el equipo aún no ha podido ganar en casa, Óscar Macías reconoció la deuda con la afición potosina, pero aseguró que el grupo está preparado para revertir la situación: “Tenemos una revancha pendiente, sabemos que nuestra gente no ha visto el espectáculo que merece, pero pueden estar seguros de que vamos a dar todo para sumar los primeros tres puntos en casa. Hemos trabajado con mucha intensidad y este partido es muy importante

para nosotros”.

El mediocampista resaltó que enfrentan a un rival complicado, al que calificó como uno de los mejores en transiciones ofensivas, pero confía en que San Luis sabrá cómo competirle: “Xolos se siente cómodo cuando no tiene la pelota, pero nosotros sabemos qué hacer con ella. Será un duelo atractivo y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos”.

Joao Pedro: El delantero brasileño, quien se ha colocado entre los líderes de goleo de la Liga MX, también habló de la responsabilidad que conlleva su buen momento: “Seguramente hay una responsabilidad mayor, pero en este momento la parte individual cuenta muy poco. Lo más importante es que el equipo gane, independientemente de quién anote. El éxito que estoy teniendo depende del trabajo de todos, porque el último toque siempre es lo más fácil cuando detrás hay esfuerzo colectivo”.

Sobre la presión que existe por no haber ganado en el Alfonso Lastras, Joao Pedro fue contundente: “Sabemos que la afición está desesperada, pero nosotros también trabajamos día a día para mejorar. Vamos a muerte por los tres puntos. No pienso en no ganar, no es un escenario que esté en mi mente”.

Atlético de San Luis llega urgido de una victoria como local tras varios partidos sin triunfo en el Alfonso Lastras, mientras que Tijuana atraviesa un buen momento en el torneo. Para los jugadores potosinos, el choque será determinante en sus aspiraciones de acceder al play-in, aunque dejaron claro que su enfoque está únicamente en salir con la victoria este domingo.