El City comienza a ritmo de campeón

Tijjani Reijnders y Erling Haaland brillaron para que el Manchester City iniciara su campaña de la Liga Premier aplastando el sábado 4-0 al Wolverhampton.

En un gran día para los nuevos fichajes del City, Reijnders participó en los primeros tres goles —marcando uno él mismo— y Rayan Cherki salió del banquillo para anotar un cuarto gol cerca del final.

El entrenador Pep Guardiola hizo una prioridad el fichaje de Reijnders, del AC Milan, para compensar la salida de Kevin De Bruyne. También incorporó al técnicamente dotado Cherki desde el Lyon, donde debutó a los 16 años.

Reijnders abrió la defensa de los Wolves enviando el balón sobre la defensa, que le permitió a Rico Lewis tener el espacio para encontrar a Haaland, quien anotó su primer gol al 34.

Tres minutos después, Oscar Bobb jugó con Reijnders por la izquierda y el mediocampista neerlandés lanzó un magnífico disparo de primera.

El tercer gol del City llegó a los 61 minutos cuando Reijnders controló hábilmente un balón alto, intercambió pases con Bobb por la derecha y devolvió el balón para que Haaland finalizara con un disparo preciso.

Solo seis minutos después de entrar, el internacional francés Cherki desconcertó a la defensa de los Wolves y eligió su lugar desde 20 metros.