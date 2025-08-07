El Guadalajara va por el resultado que se les resiste

México.- Chivas se prepara para cerrar su participación en la Leagues Cup 2025 con un duelo que no cambiará su destino.

Ya eliminado, el conjunto tapatío buscará contra el Cincinnati su primer triunfo en tiempo regular en la historia del certamen. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo arrancó con una derrota agónica por 1-0 ante New York Red Bulls. Luego, contra Charlotte FC, empató 2-2 y consiguió la victoria en penaltis, pero el triunfo en tiempo regular dentro de este certamen sigue siendo esquivo.

El partido contra Cincinnati es la oportunidad para que el técnico argentino dé minutos a jugadores que no han tenido regularidad y también pensando en lo que será su próximo compromiso de la Jornada 4 dentro del Apertura 2025, contra Santos. “Veremos qué equipo sacamos, puede que haya alguna rotación en algún puesto, simplemente por fatiga, por cansancio, porque jugamos jueves y domingo”, confesó Milito. En sus dos enfrentamientos previos, los de Ohio han goleado a Chivas con un idéntico 3-1, dejando al Rebaño viendo puras estrellitas.