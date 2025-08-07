logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Guadalajara va por el resultado que se les resiste

Por El Universal

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
El Guadalajara va por el resultado que se les resiste

México.- Chivas se prepara para cerrar su participación en la Leagues Cup 2025 con un duelo que no cambiará su destino.

Ya eliminado, el conjunto tapatío buscará contra el Cincinnati su primer triunfo en tiempo regular en la historia del certamen. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo arrancó con una derrota agónica por 1-0 ante New York Red Bulls. Luego, contra Charlotte FC, empató 2-2 y consiguió la victoria en penaltis, pero el triunfo en tiempo regular dentro de este certamen sigue siendo esquivo.

El partido contra Cincinnati es la oportunidad para que el técnico argentino dé minutos a jugadores que no han tenido regularidad y también pensando en lo que será su próximo compromiso de la Jornada 4 dentro del Apertura 2025, contra Santos. “Veremos qué equipo sacamos, puede que haya alguna rotación en algún puesto, simplemente por fatiga, por cansancio, porque jugamos jueves y domingo”, confesó Milito. En sus dos enfrentamientos previos, los de Ohio han goleado a Chivas con un idéntico 3-1, dejando al Rebaño viendo puras estrellitas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América supera al Timbers en penales
América supera al Timbers en penales

América supera al Timbers en penales

SLP

Agencias

Pero se despide sin ganar en noventa minutos en la Leagues Cup 2025

US Open rompe récord en premios
US Open rompe récord en premios

US Open rompe récord en premios

SLP

AP

Campeones individuales recibirán monto de 5 millones de dólares en 2025

Pumas sucumbe ante Inter Miami
Pumas sucumbe ante Inter Miami

Pumas sucumbe ante Inter Miami

SLP

El Universal

Dolorosa eliminación para los universitarios que soñaban con el trofeo

Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo
Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

SLP

Ana Paula Vázquez