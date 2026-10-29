El Inter gana en casa del Venezia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El campeón defensor Inter de Milán necesitó la ayuda de dos autogoles postreros para arañar el miércoles una victoria de 2-0 en casa del colista Venezia en la Serie A, mientras que la racha invicta del Milan en esa misma liga bajo la guía del entrenador Rúben Amorim terminó con una derrota por 4-2 en casa ante Bologna.

La victoria del Inter lo dejó igualado en puntos en la cima con Lazio, de cara a su derbi contra el Milan el sábado. Lazio y el Inter tienen la misma diferencia de goles, pero el Inter ha marcado más. La Juventus no supo aprovechar el tropiezo del Milan al perder 2-0 en Genoa y el Napoli, cuatro veces campeón, ganó en Monza para superar a la Juve en la tabla.

En otros partidos, el flamante ganador del Balón de Oro Harry Kane recibió un pasillo de honor de sus compañeros del Bayern Múnich antes de un partido de la Copa de Alemania, pero se quedó en el banquillo. El campeón defensor Manchester City necesitó penales para vencer al Brighton en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.

INTER LO DEJA PARA EL FINAL

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El central argentino Matías Moreno envió el balón a su propia red a los 80 minutos y el también defensor Redouane Halhal hizo lo mismo dos minutos después. La derrota de Venezia fue la octava en nueve partidos. El extremo belga Samuel Mbangula, quien inició su carrera en la Juventus, firmó un triplete contra el Milan, que anotó dos goles tempraneros de Alphadjo Cissé.

El Milan, quinto, tendrá que defender mejor contra el Inter el sábado, tras haber estado arriba 2-1 ante Bologna hasta la hora de juego.

Después de que Mbangula adelantó a los visitantes a los ocho minutos, el doblete de Cissé puso al Milan por delante al descanso. Pero un autogol de Bartesaghi significó el 2-2 y Mbangula hizo el resto.

El Napoli no contó con su entrenador suspendido Massimiliano Allegri y quedó igualado en puntos con la Juve, pero se colocó por encima de su rival y en el sexto puesto por diferencia de goles.